Consecuencias de la tormenta: dos familias, asistidas en Sarmiento y Pocito y una evacuada en 25 de Mayo Personal del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano continúa con las tareas tras la intensa lluvia.

Luego de la intensa lluvia que azotó al Gran San Juan como el granizo que cayó en 25 de Mayo, desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano confirmaron que hubo dos familias asistidas por el agua, una en Pocito y otra en Sarmiento y hubo una evacuación en La Chimbera, 25 de Mayo.

Si bien destacaron que continúa el relevamiento por parte del personal especializado, el fenómeno meteorológico afectó a dos familias de los departamentos del sur de la provincia y recibieron asistencia.

Los únicos evacuados fueron los integrantes de un hogar de La Chimera, donde cayó granizo, quienes se trasladaron hasta la casa de otros familiares. Desde la cartera social manifestaron que tomaron contacto con ellos para conocer qué es lo que necesitan para poder ayudar a cada sanjuanino.

Finalmente, pidieron colaboración para que se comuniquen a través de los canales oficiales para acceder a la información sobre más perjudicados por la tormenta de Santa Rosa.