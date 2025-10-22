Consternación por la muerte de una joven empleada del Poder Judicial de San Juan Se trata de Agustina María Eva Pringles Pardini, de 29 años, quien trabajaba en el fuero de Ejecución Penal. Desde la Corte de Justicia expresaron sus condolencias a familiares y allegados.

El Poder Judicial de San Juan atraviesa un momento de profundo pesar tras el fallecimiento de una de sus jóvenes trabajadoras. Se trata de Agustina María Eva Pringles Pardini, quien tenía 29 años y se desempeñaba como Ayudante de Primera en el fuero de Ejecución Penal de Primera Nominación.

A través de sus redes oficiales, el Poder Judicial confirmó la triste noticia y recordó que la joven integraba el equipo desde el **23 de diciembre de 2020**.

El posteo en redes del Poder Judicial

En el mensaje institucional, las autoridades expresaron su acompañamiento en este difícil momento:

“La Corte de Justicia de San Juan envía sus condolencias a familiares y seres queridos en este difícil momento de profundo dolor”.

La noticia generó consternación entre sus compañeros y en todo el ámbito judicial, donde Agustina era muy apreciada por su compromiso y calidez humana.