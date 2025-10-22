El Poder Judicial de San Juan atraviesa un momento de profundo pesar tras el fallecimiento de una de sus jóvenes trabajadoras. Se trata de Agustina María Eva Pringles Pardini, quien tenía 29 años y se desempeñaba como Ayudante de Primera en el fuero de Ejecución Penal de Primera Nominación.
A través de sus redes oficiales, el Poder Judicial confirmó la triste noticia y recordó que la joven integraba el equipo desde el **23 de diciembre de 2020**.
En el mensaje institucional, las autoridades expresaron su acompañamiento en este difícil momento:
“La Corte de Justicia de San Juan envía sus condolencias a familiares y seres queridos en este difícil momento de profundo dolor”.
La noticia generó consternación entre sus compañeros y en todo el ámbito judicial, donde Agustina era muy apreciada por su compromiso y calidez humana.