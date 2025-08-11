Cortes de calle por el recambio de cañerías de cloacas en Capital Desde este lunes, Obras Sanitarias informó los tramos que se verán interrumpidos por cinco días.

Obras Sanitarias, informó que se interrumpirá totalmente el tránsito en dos importantes zonas de Capital durante 5 días por la renovación de cañería de cloacas. Desde este lunes 11 y durante cinco días se realizarán maniobras en Av. de Libertador entre calle Toranzo y Alvear.

Los trabajos consisten en renovación de la colectora de AC 150 mm por una nueva de PVC de 160 mm.

También desde este lunes 11 se llevarán adelante los mismos trabajos en calle Paula A.de Sarmiento, entre 25 de Mayo y Avenida Libertador San Martín.