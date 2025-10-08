Crisis en la salud privada en San Juan: aseguran que la razón de los despidos se debe a la migración de pacientes al sector público Juan Carlos Bordes, presidente del Colegio Médico habló de la situación que enmarca la salud prepaga.

En diálogo con Radio Sarmiento, el presidente del Colegio Médico de San Juan, Juan Carlos Bordes, habló con total sinceridad sobre la crisis que atraviesa el sector privado en materia sanitaria. En el comienzo, explicó que la falta de trabajo, provoca gente sin sueldo y por consecuencia, impacta en que la gente no tenga obra social y migre a la salud privada.

También dijo que “antes teníamos aquellos particulares que venían de la periferia, que por ahí juntaban su plata, venían a llevar operarse; eso también se perdió porque ahora van al sector público”. En este sentido, remarcó que está bien que lo hagan pero es un motivo que demuestra la crisis que se va incrementando en la parte privada de la salud. “Esto nos obliga a tener que achicarnos y tratar de mantenernos dentro de la oferta o la demanda. No podés tener puestos de trabajo si no tenés una demanda que te lo exija”, resaltó.

Poniendo la vicisitud del sistema en números, Bordes manifestó que cayó un 30% la cantidad de afiliados de obras sociales, es decir, son personas que migraron al sector público y que bajó un 70% la cirugía privada. “Esto se debe a la crisis; no es que el sector público ha mejorado porque el sistema siempre ha tenido un nivel alto por su infraestructura y tecnología”, enfatizó.

A su vez, dijo que “hoy por hoy lo absorbe (la parte pública) pero se están viendo superados, como es el caso de Urgencias, hay más pacientes ante la capacidad del hospital; yo estoy de guardia los viernes y se nos complica porque tenemos que derivar a la parte privada por no tener cama”. Y agregó que está totalmente roto el equilibro del público – privado por “la crisis del paciente”.

Posteriormente, explicó que si esto no cambia, se va a dar lo que pasa en otras partes del país que se cierran sanatorios y “lo triste es que el ministro de Salud de la Nación nunca dio o habló de un plan. No hay estrategias. Con este panorama es mucho más difícil”.

Para finalizar explicó que en el Cimyn han realizado un achicamiento de personal, ya que la institución contaba con 497 empleados y ahora hay 390. “Por ahora no se va a poder reincorporar gente porque no hay trabajo. Es muy triste desvincular a un médico cuando hay una familia detrás. Ojalá podamos volver a contratar; hoy nos toca despedir”, cerró.