Cuáles son los departamentos por dónde pasará la “Garrafa Hogar”esta semana Desde el lunes 18 al 22 de agosto, recorrerá Albardón, Iglesia, Rivadavia, Santa Lucía y 25 de Mayo.

El programa provincial Garrafa Hogar visitará los departamentos de Albardón, Iglesia, Rivadavia, Santa Lucía y 25 de Mayo durante la semana del 18 al 22 de agosto, con el objetivo de garantizar el acceso al gas envasado a precios accesibles para las familias.

Esta iniciativa forma parte del plan de contención invernal anticipada, que busca mitigar el impacto de las bajas temperaturas, ofreciendo descuentos de hasta un 40 % respecto de los valores comerciales.

La movilidad oficial recorrerá distintas localidades de los departamentos mencionados. Las garrafas de 10 kg se ofrecerán a $15.000 y las de 15 kg a $25.000, exclusivamente mediante el sistema de “garrafa vacía por llena”, siempre que los envases se encuentren en condiciones aptas para su recarga.

El operativo, coordinado por Defensa al Consumidor y llevado a cabo en conjunto con empresas mayoristas, busca garantizar el acceso al gas como un derecho esencial durante la temporada invernal.

Cronograma de reparto

Lunes 18 de agosto – Albardón

9:00 a 11:00 hs – Plaza Barrio San Roque, La Cañada.

11:30 a 13:30 hs – Plaza Evita, Distrito Campo Afuera.

Martes 19 de agosto – Iglesia

10:00 a 11:00 hs – Unión Vecinal de Rodeo, calle Santo Domingo, Rodeo.

11:30 a 12:30 hs – Club Sportivo Pismanta, calle principal s/n, Las Flores.

13:00 a 14:00 hs – Obrador Municipal, Villa Iglesia.

Miércoles 20 de agosto – Rivadavia

9:00 a 11:00 hs – Merendero Bigotitos de Leche, lote 34, manzana 6, calle 10, La Bebida.

11:30 a 13:30 hs – Comuna de Marquesado, Av. Libertador y calle Comercio.

Jueves 21 de agosto – Santa Lucía

9:00 a 11:00 hs – Centro de Jubilados “Mis Abuelos”, calle Azcuénaga s/n, Barrio Difunta Correa.

11:30 a 13:30 hs – Unión Vecinal Barrio Itatí, manzana C, lote 4, calle Francisco Paolini.

Viernes 22 de agosto – 25 de Mayo

9:00 a 11:00 hs – Playón de calle 2, Barrio 25 de Mayo.

11:30 a 13:30 hs – Plaza de Casuarinas, Av. Ignacio de la Rosa y calle Quiroga.