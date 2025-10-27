Cuatro sanjuaninos ganaron pozos millonarios con el Quini 6 y el Brinco Uno se alzó con más de 17 millones mientras que tres acumularon un millón de pesos.

Desde la Gerencia de Juegos de la Caja de Acción Social informaron que cuatro sanjuaninos lograron ganar un premio millonario en el Quini 6 y el Brinco

Uno de los afortunados se alzó con $17.729.651 tras acertar 5 números en la jugada Siempre Sale. La jugada la realizó en la subagencia N°781 de Rivadavia con los números 02 – 17 – 29 – 33 – 35 y 39. Las bolillas ganadoras fueron 17 – 29 – 31 – 33 – 35 y 39 y el premio prescribe el 10 de noviembre.

Por su parte, tres sanjuaninos resultaron ganadores de $1.067.803 en el Brinco, en la modalidad Junior. Uno de ellos realizó la jugada en la agencia N°032 de Rawson mientras que los otros dos fue en Capital, en las agencias N°152 y 804.

El premio también prescribe el 10 de noviembre.