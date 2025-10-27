Desde la Gerencia de Juegos de la Caja de Acción Social informaron que cuatro sanjuaninos lograron ganar un premio millonario en el Quini 6 y el Brinco
Uno de los afortunados se alzó con $17.729.651 tras acertar 5 números en la jugada Siempre Sale. La jugada la realizó en la subagencia N°781 de Rivadavia con los números 02 – 17 – 29 – 33 – 35 y 39. Las bolillas ganadoras fueron 17 – 29 – 31 – 33 – 35 y 39 y el premio prescribe el 10 de noviembre.
Por su parte, tres sanjuaninos resultaron ganadores de $1.067.803 en el Brinco, en la modalidad Junior. Uno de ellos realizó la jugada en la agencia N°032 de Rawson mientras que los otros dos fue en Capital, en las agencias N°152 y 804.
El premio también prescribe el 10 de noviembre.