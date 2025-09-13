Curiosos descubrimientos arqueológicos de la antigua Francia en San Juan La exposición contendrá una pequeña muestra de tejas recuperadas de construcciones históricas argentinas provenientes de la región de Marsella.

A partir de este jueves 18 de septiembre y hasta el 17 de octubre, la Alianza Francesa de San Juan exhibirá antiguas piezas arquitectónicas procedentes de la Francia del siglo XIX.

Este material llegó a la Argentina entre las décadas de 1850 y 1900.

Durante la segunda mitad del siglo XIX la arquitectura nacional se vio revolucionada con la llegada masiva de tejas planas producidas en Francia. Se trataba de piezas de cerámica de bajo costo que encastraban ajustadamente entre sí permitiendo generar superficies continuas que favorecían el drenaje y minimizaban la acumulación de depósitos, lo que las diferenció significativamente de las tejas de perfil curvo (popularmente conocidas como “tejas españolas”).

En su gran mayoría procedían de la región de Marsella, donde la revolución industrial había multiplicado hornos y fábricas que producían millones de unidades al año que eran embarcadas hacia los principales puertos del mundo.

En la actualidad, su hallazgo sirve a los arqueólogos para estudiar la historia constructiva y los usos en edificios que aún existen y otros que ya desaparecieron.

¿Querés saber más?

Para complementar la actividad, desde la Alianza hacen la invitación a una charla que dictará la Dra. Ana Igareta, Investigadora CONICET por la Universidad Nacional de La Plata y Encargada de Colecciones del Museo de La Plata, sobre descubrimientos arqueológicos curiosos el próximo 18 de septiembre a las 19:30h.

¿Dónde? En la Alianza Francesa de San Juan (Mitre y Sarmiento, Capital).

¿Hay que pagar? No, la entrada es gratis y para todo público.