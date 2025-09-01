La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) informó el estado de las rutas provinciales. Asimismo, recomienda circular siempre con precaución en zona de badenes, a baja velocidad por la posibilidad de material de arrastre y ante la presencia de equipos trabajando.
Sarmiento
Estado general de rutas: transitables con precaución.
• RP 318, RN 153 Cañada Honda hasta RP 351 Retamito (zona de badenes): transitable con precaución por presencia de equipos trabajando.
• RP 295, RN 40 hasta RP 162: transitable con precaución por presencia de equipos trabajando.
Iglesia
Estado general de rutas: transitables con precaución.
• RP 436, El Colorado: transitable con precaución por presencia de equipos trabajando.
• RP 405, Tudcum – Rodeo: transitable con precaución por presencia de equipos trabajando.
Jáchal
Estado general de rutas: transitables con precaución.
• RP 430, Angualasto hasta Parque Nacional San Guillermo (solo para vehículos 4×4): transitable con precaución por presencia de equipos trabajando.
• RP 478, El Volcán: transitable con precaución por presencia de equipos trabajando.
• RP 486, Calle Varas: transitable con precaución por presencia de equipos trabajando.
Valle Fértil
Estado general de rutas: transitables con precaución.
• RP 523, Villa San Agustín – Los Bretes: transitable con precaución por presencia de equipos trabajando.
• RP 507, Los Valencianos: transitable con precaución por presencia de equipos trabajando.
• RP 511, entre RP 507 y RP 519: transitable con precaución por presencia de equipos trabajando.
• RP 510, Marayes – Villa San Agustín: transitable con precaución por presencia de equipos trabajando.
Calingasta
Estado general de rutas: transitables con precaución.
• RP 12, Pachaco hasta Calingasta: transitable con precaución por posible caída de piedras.
Rivadavia
Estado general de rutas: transitables con precaución.
• RP 12, Quebrada de Zonda: transitable con precaución por acumulación de agua.
Ullum
Estado general de rutas: transitables con precaución.
• RP 60, paredón del dique: transitable con precaución por derrumbe, equipos trabajando.
• RP 60, en badén La Toma: transitable con precaución por presencia de equipos trabajando.
9 de Julio
Estado general de rutas: transitables con precaución.
• RP 184, Calle Videla – RN 20 hasta RP 183 Calle Maurín: transitable con precaución por presencia de equipos trabajando.