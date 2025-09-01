Daños por el temporal en San Juan: el estado de las rutas en toda la geografía provincial Un informe detallado de la situación.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) informó el estado de las rutas provinciales. Asimismo, recomienda circular siempre con precaución en zona de badenes, a baja velocidad por la posibilidad de material de arrastre y ante la presencia de equipos trabajando.

Sarmiento

Estado general de rutas: transitables con precaución.

• RP 318, RN 153 Cañada Honda hasta RP 351 Retamito (zona de badenes): transitable con precaución por presencia de equipos trabajando.

• RP 295, RN 40 hasta RP 162: transitable con precaución por presencia de equipos trabajando.

Iglesia

Estado general de rutas: transitables con precaución.

• RP 436, El Colorado: transitable con precaución por presencia de equipos trabajando.

• RP 405, Tudcum – Rodeo: transitable con precaución por presencia de equipos trabajando.

Jáchal

Estado general de rutas: transitables con precaución.

• RP 430, Angualasto hasta Parque Nacional San Guillermo (solo para vehículos 4×4): transitable con precaución por presencia de equipos trabajando.

• RP 478, El Volcán: transitable con precaución por presencia de equipos trabajando.

• RP 486, Calle Varas: transitable con precaución por presencia de equipos trabajando.

Valle Fértil

Estado general de rutas: transitables con precaución.

• RP 523, Villa San Agustín – Los Bretes: transitable con precaución por presencia de equipos trabajando.

• RP 507, Los Valencianos: transitable con precaución por presencia de equipos trabajando.

• RP 511, entre RP 507 y RP 519: transitable con precaución por presencia de equipos trabajando.

• RP 510, Marayes – Villa San Agustín: transitable con precaución por presencia de equipos trabajando.

Calingasta

Estado general de rutas: transitables con precaución.

• RP 12, Pachaco hasta Calingasta: transitable con precaución por posible caída de piedras.

Rivadavia

Estado general de rutas: transitables con precaución.

• RP 12, Quebrada de Zonda: transitable con precaución por acumulación de agua.

Ullum

Estado general de rutas: transitables con precaución.

• RP 60, paredón del dique: transitable con precaución por derrumbe, equipos trabajando.

• RP 60, en badén La Toma: transitable con precaución por presencia de equipos trabajando.

MIRA TAMBIÉN Una experta dijo que durante la tormenta de Santa Rosa llovió en San Juan casi 20 veces más que el promedio que se espera para la época

9 de Julio

Estado general de rutas: transitables con precaución.

• RP 184, Calle Videla – RN 20 hasta RP 183 Calle Maurín: transitable con precaución por presencia de equipos trabajando.