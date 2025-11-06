Debido al éxito de los Juegos Intercolegiales 2025, tuvieron que acotar la participación en el Maratón de Cierre Esperan que unos 7.000 estudiantes primarios y secundarios participen de esta propuesta deportiva que se realizará mañana.

Los Juegos Intercolegiales 2025 llegaron a su fin y superaron las expectativas oficiales. Este año participaron más escuelas primarias y secundarias de toda la provincia en esta propuesta. Esto motivó que se tuviera que acotar la participación del tradicional Maratón de Cierre que se realizará mañana en el Parque de Mayo, desde las 8,30. Está previsto que unos 7.000 estudiantes de ambos niveles participen de esta actividad deportiva.

Martín Riveros, director de Alto Rendimiento, dijo que este año creció la participación de escuelas y de estudiantes en los Juegos Intercolegiales. Contó que en el 2024 participaron 720 escuelas primarias y secundarias de toda la provincia y 22.000 alumnos de ambos niveles. Y que este año lo hicieron 840 escuelas y 30.000 los estudiantes . ‘Realmente hemos superados las expectativas por esta gran participación que tuvo un gran apoyo del gobernador Marcelo Orrego y del ministro de Turismo, Guido Romero. Debido a esta gran participación decidimos acotar la participación en el Maratón de Cierre’, dijo Riveros.

El funcionario dijo que este año se decidió que en este maratón participen las escuelas del Gran San Juan y de la periferia y no todas las que participaron en los Juegos Intercolegiales. Serán 300 escuelas y unos 7.000 alumnos, 3.000 menos de los que participaron en el 2024. El objetivo es que los chicos puedan participar de esta propuesta con más comodidad y sin contratiempos. ‘Estamos viendo la posibilidad de realizar un segundo Maratón de Cierre para los alumnos de los departamentos alejados. Igualmente, todas las escuelas que participaron de los Juegos, aunque no participen del maratón, recibirán su kit deportivo con pelotas de fútbol, vóley y básquet’, dijo Riveros.

Para evitar cualquier inconveniente generado por la participación multitudinaria, es que también el maratón se realizará por categorías, la Sub 12 con alumnos primarios y la Sub 14 con estudiantes secundarios. Cada categoría largará en horarios distintos y tendrá un recorrido diferente en cuanto a la distancia. ‘Los chicos de la primaria tendrán un trayecto más corto que los de la secundaria y largarán primeros para una carrera más organizada’, dijo Riveros.

El Maratón de Cierre, de los Juegos Intercolegiales 2025, se realizará mañana. La concentración será a las 8,30 en la zona del Monumento al Deporte. Y la largada se realizará frente a Lawn Tennis Club.