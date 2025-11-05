Defensa al Consumidor y Banco San Juan sellaron un acuerdo para agilizar trámites y fortalecer la educación financiera El objetivo principal del acuerdo es agilizar los trámites y denuncias de los consumidores, optimizando la gestión previa a las audiencias conciliatorias para facilitar soluciones más rápidas y efectivas .

La Dirección de Defensa al Consumidor firmó un convenio de colaboración con el Banco San Juan, el objetivo principal del acuerdo es agilizar los trámites y denuncias de los consumidores, optimizando la gestión previa a las audiencias conciliatorias para facilitar soluciones más rápidas y efectivas.

A través de esta iniciativa, se busca fortalecer el trabajo conjunto entre el organismo provincial y la entidad bancaria, mejorando la atención a los usuarios.

El convenio también contempla acciones de educación financiera dirigidas a personas mayores, promoviendo un acompañamiento más cercano con las instituciones que brindan servicios a los consumidores con el propósito de brindar herramientas que favorezcan un uso más seguro y consciente de los servicios bancarios.

La directora Defensa del Consumidor, Fabiana Carrizo expreso que “con la firma de este convenio el organismo refuerza su compromiso de facilitar el acceso a la información, fomentar el respeto de los derechos de los usuarios y promover relaciones más transparentes entre las entidades financieras y la comunidad”.