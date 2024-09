Denuncia de acoso contra Bloch: Mujeres universitarias repudiaron votación del Consejo Superior Una mujer que trabaja como no docente realizó las denuncias administrativas pero sin los votos del Consejo la causa fue archivada.

La agrupación Mujeres Universitarias repudió la votación en el Consejo Superior que pasó a archivo la causa contra el decano Rodolfo Bloch acusado de acoso sexual y laboral a una mujer del cuerpo no docente.

Formada por mujeres docentes, nodocentes, estudiantes y graduadas difundieron un comunidado. “Nos hemos trazado un camino de lucha contra las violencias en nuestra Universidad, que creemos que colisiona con el resultado de la votación del Consejo Superior el jueves pasado 19-9: el pase a archivo de la causa iniciada contra un Decano a partir de la denuncia de acoso sexual y laboral por parte deun una trabajadora nodocente de su unidad académica”, comienza el escrito con el que rechazan el resultado de la sesión secreta del Consejo donde no se lograron los votos suficientes para que avanzara el proceso de destitución del Decano y en cambio, se archivó y seguirá en su cargo.

“Desde este espacio hemos expresado en diversas oportunidades sentirnos orgullosas de ser parte de una universidad que en su historia reciente ha concentrado esfuerzos para promover una política de género que permita la construcción de una sociedad libre de violencias y que, sobre todas las cosas, no mire de costado los problemas sino que tenga la capacidad de transformar las demandas de su comunidad en políticas públicas”.

En este sentido, Mujeres universitarios respaldó la creación y funcionamiento de la Oficina de Género contra las violencias y discriminación, que fue la repartición que junto al área de Sumarios y Dirección General de Asuntos Legales aplicaron el protocolo establecido y cuyas “recomendaciones fueron desoídas por un grupo de Consejeros/as y autoridades que se inclinaron por la abstención o la negativa en la sesión del Consejo Superior el día 19”.