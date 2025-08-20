Denuncian maltrato en una escuela capitalina: intervino Educación Desde mayo, los padres vienen apuntando al comportamiento de la directora y vicedirectora, ambas interinas.

La comunidad educativa de la escuela Clara Rosa Cortínez se ha visto convulsionada los últimos meses por la relación con el cuerpo directivo de la institución. Los padres denuncian que tanto la directora como la vicedirectora maltratan al personal docente y a los alumnos.

Tras la protesta ocurrida en las últimas horas, se visibilizó un conflicto que lleva varios meses. Los padres describieron un clima de presunta violencia verbal y maltrato hacia docentes, a los tutores y alumnos por parte de la directora Alejandra Lucero y la vicedirectora, de quien no trascendió el nombre.

Aseguran que han realizado las presentaciones pertinentes, que han realizado asambleas incluso sugeridas por autoridades del ministerio de Educación y aún no hay una solución. En declaraciones a la prensa, representantes de las familias contaron que hay un caso de un niño que fue llevado a la dirección por un hecho y que fue golpeado por la directora.

Además apuntan a que se detectó un caso de un niño víctima de abuso intrafamiliar y que la escuela no activó el protocolo en estos casos. Este miércoles, desde el ministerio de Educación se emitió un escueto comunicado informando que están al tanto del tema.

“El ministerio de Educación de la Provincia informa que ha tomado conocimiento de lo sucedido en la Escuela Clara Rosa Cortinez, dónde se están reforzando acciones desde mayo con el objetivo de fortalecer el trabajo que ya se viene realizando con la comunidad educativa de la institución mencionada. Autoridades ministeriales, dirección de área, equipo de supervisión y Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios llevan adelante acciones concretas para garantizar el bienestar de los estudiantes y del equipo docente”.