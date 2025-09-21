Desde Chimbas al FestiJoven con su carrito lleno de dulzura Se trata de Diego Quiroga (45) quien siempre está presente en el Parque para poder ofrecer sus productos.

Los vendedores ambulantes siempre están presente en el Parque de Mayo para ofrecer sus productos y en la oportunidad, Diego Quiroga no quiso perderse la FestiJoven. Además de disfrutar de una tarde dominguera, su objetivo fue ganarse el pan de cada día vendiendo sus dulces.

Diego es oriundo de Villa Observatorio, Chimbas, y tiene 45 años. Nació con una discapacidad motriz pero aseguró que eso nunca fue un obstáculo para desarrollar diferentes actividades.

En su bicicleta, dispuso una jaula donde guarda sus golosinas y sale a ofrecer día a día pochoclos, chizitos y puflitos entre otras cosas. “Yo trabajo y disfruto también. Le agradezco a mi familia que nunca me haya tratado como discapacitado y que me haya enseñado a ganarme la vida”, destacó.