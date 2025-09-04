Desde el IPV definieron si sortearán casas durante la Fiesta Nacional del Sol 2025 La titular del área, Elina Peralta, confirmó si habrá sorteo de viviendas en el evento que se realizará del 20 al 22 de noviembre, en Pocito.

En las últimas horas se conoció la decisión que tomaron autoridades del IPV con respecto a la posibilidad de sortear viviendas durante la Fiesta Nacional del Sol 2025, que se desarrollará del 20 al 22 de noviembre, en Pocito.

En diálogo con Radio Sarmiento, Elina Peralta, directora del Instituto Provincial de la Vivienda, remarcó que, tal como sucedió en el 2024, no realizarán sorteos de hogares durante el evento popular.

“La Fiesta del Sol pasa por otro lado y el sorteo de viviendas moviliza mucho. Es como mezclar los temas. No lo vemos correcto”, cerró.