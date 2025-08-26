Desde septiembre, alumnos y docentes de los departamentos alejados accederán al boleto gratuito El Gobierno financiará los pasajes de media distancia para quienes cumplan los requisitos.

A partir de septiembre alumnos y docentes de los departamentos alejados podrán acceder al boleto gratuito de colectivo. Así lo anunció este nartes, el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina en una entrevista a Demasiada Información por Radio Light. De esta manera, el beneficio se suma al esquema ya vigente en el Gran San Juan, pero ahora con alcance a zonas donde hasta el momento no estaba disponible.

El funcionario precisó que era “muy necesario”, debido a “que había docentes que viajaban hasta dos o tres veces por semana”. “Se van a incorporar los grupos que no estuvieron contemplados en la primera etapa, será una realidad a partir de septiembre”, expresó. En cuanto a la metodología se realizará de la misma manera que se hizo en el Gran San Juan, alumnos y docentes tendrán que ir a la empresa prestadora para habilitar su beneficio.

La ministra de Gobierno, Laura Palma, anunció la situación se resolvió a través de convenios con las empresas de transporte y la implementación de SUBE en los departamentos Valle Fértil, Iglesia, Calingasta y Jáchal.

Será por una cantidad determinada de pasajes por mes, pero es una solución concreta para quienes antes estaban excluidos del beneficio. La medida contempla los traslados de quienes viajan de manera regular, pero no necesariamente todos los días, ya que muchos docentes permanecen en la zona durante la semana.