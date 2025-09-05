Desde Turismo reconocieron que el 95 % de los turistas que va a Ischigualasto, prefieren alojarse en La Rioja Belén Barbosa brindó el dato y consideró que "los vallistas deberían preguntarse por qué "ocurre esta preferencia. Aseguró que desde su área se han realizado capacitaciones y brindan toda la información sobre el departamento.

Valle Fértil quedó en el centro de una inesperada polémica a partir de un dato sorprendente sobre el movimiento turístico en el departamento. En una entrevista radial la secretaria de Turismo Belén Barbosa aseguró que casi la totalidad de los visitantes nacionales que llegan a Ischigualasto, prefieren contratar alojamiento en La Rioja y no en San Juan.

En el contexto de cómo trabajan desde su área para gestionar la atención turística en los departamentos, la funcionaria destacó las capacitaciones realizadas en las comunidades y la información que se brinda en páginas oficiales sobre los servicios disponibles. Pero precisamente sobre Valle Fértil fue categórica.

“Hay mucho para mejorar, en Valle Fértil tenemos un gran problema, el 95 por ciento de la gente que visita Ischigualasto se alojan en Villa Unión, en La Rioja. Ha llegado el punto en que los vallistas tengan que preguntarse por qué pasa esto. Hay un por qué y ellos tienen que entenderlo y mejorar el servicio, porque es muy importante el porcentaje, no es la mitad de las personas que van a dormir y consumir en La Rioja, es el 95 por ciento” dijo en Radio Sarmiento.

En tanto, desde el municipio, el número no les sorprende y además lo ratifican. “Lo que dice es real, se hospedan en Villa Unión” admitió a DIARIO DE CUYO Juan Mercado, director de Turismo de Valle Fértil confirmando que el turismo que llega a la principal atracción del departamento, “viene por el día” o ni siquiera llega hasta San Agustín, cabecera del departamento, distante 70 kilómetros del parque provincial Ishigualasto.

“Desde nuestra dirección de Turismo estamos poniendo énfasis que el turista llegue, pero lamentablemente no nos dan un a mano desde la provincia para promocionar a nivel nacional” apuntó Mercado.

El funcionario vallista hizo, además, un duro reclamo: “Estoy en en el Foro Internacional y pusieron un video promocional de la provincia y no estaba Valle Fértil. Ahí la están pifiando”

Respecto al modo en que están trabajando puertas adentro, Mercado aseguró que están “trabajando en conjunto a los prestadores, porque en gestiones anteriores no se hizo un trabajo de reorganizarlos, de que el visitante tenga un comedor donde comer por ejemplo. Se está trabajando para darle mejor servicio”.

El funcionario municipal argumentó además que los prestadores “están descreídos, o se dieron por vencidos, al ver que el turista no llega. Queremos que cada prestador pueda reactivar”.

“Tenemos un montón de riqueza en paisaje, si bien Ischigualasto es el principal, pero en sí, Valle Fertil, tiene riquezas en todo sentido, cultural y de paisajes para ser apreciados por los turistas”, cerró Mercado.

En respuesta al reclamo del funcionario, de que no reciben promoción de parte de la provincia, Barbosa refutó a este diario el argumento de Mercado. “No es así, nosotros invertimos en salir a todas las ferias y eventos nacionales e internacionales para mostrar y vender San Juan”, sostuvo. En tanto que, ampliando las consideraciones sobre qué origina la actual situación de que los turistas no elijan San Agustín para hospedarse, Barbosa dijo que es necesario que “los privados entiendan la importancia de prestar un servicio, eso es saber acerca de las necesidades del turista, en cuanto a disponibilidad horaria y en la calidad de sus prestaciones”.