Después del temporal, cuál fue el criterio de Educación para suspender las clases en una escuela sí y en otras no: la explicación oficial Todavía no hay un reporte oficial de los establecimientos afectados por las lluvias. La secretaria de Educación, Mariela Luege, explicó cómo trabajaron ayer con directivos y supervisores para definir el dictado de clases.

Desde el ministerio de Educación, Mariela Lueje, secretaria de Educación, explicó de qué manera se trabajó para definir el dictado de clases hoy, tras el temporal de Santa Rosa. Y es porque el domingo por la noche que cada escuela informó a su comunidad si habría clases.

En declaraciones a Radio Light, la funcionaria dijo que se espera un reporte durante de la mañana de las escuelas abiertas y las que no pudieron dictar clases; y que esta modalidad respondió a que se pidió a los directivos y supervisores evaluar la situación de cada establecimiento y además se notificó sobre la situación de la comunidad donde está emplazada la institución.

“No todavía no tengo el reporte exacto del número, sí sabemos que hay muchas escuelas que están con las puertas abiertas y hay otras que no, los directivos han ido a sus escuelas y han evaluado la situación. Tenemos un gran equipo de directivos los supervisores , atentos a todo” afirmó.

“No pasó lo mismo en toda la provincia, hay familias y hay escuelas que están en condiciones de asistir. Hay un detalle que por humanidad no nos podemos olvidar, en una gran mayoría de las escuelas, los chicos desayunan, almuerzan y meriendan; lo que están albergados, cenan, entonces los docentes están preocupados y ocupados por este tema. No podíamos aplicar la igualdad de suspender todo” aseguró la secretaria.

“La ministro estuvo en contacto con Protección Civil, Vialidad , Vialidad nacional, fue una decisión que se toma en conjunto. La escuela que no está en condiciones, por cualquier sospecha, no abre las puertas. No solamente en el edifico escolar, sino se tuvo en cuenta la comunidad de los estudiantes que asisten a la escuela escolar que los estudiantes. Nadie mejor que los docentes para conocer a los chicos y sus familias” afirmó Lueje.

Sobre las inasistencias de este lunes, la funcionaria dijo que tiene que “primar el sentido común” y que no hay ánimo de “perjudicar a nadie, demasiado han tenido con las inclemencias de tiempo, todo se va a charlar en el ámbito de la escuela, en este momento la prioridad está puesta en otro lado”.

Respecto a un comunicado de UDA respondiendo que no son ingenieros para evaluar la situación de los edificios, Lueje dijo que claro que no se pedía ” un informe de ingeniería, sino un poco de sentido común”.

“Por supuesto que no son ingenieros pero, pero los docentes y directivos conocemos nuestras escuelas, el pedido era observar, electricidad, si las bombas de agua estaban funcionando, si no había inundaciones, si no habían colapsado las cloacas, algo que a simple vista y de manera intuitiva se podía percibir, que se tuviera en cuenta el sentido común y priorizando la seguridad de los alumos, docentes y familias” dijo.