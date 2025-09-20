Después del viento Zonda, el inicio de la primavera será con cielo nublado y temperatura en descenso La nueva estación comenzará con probabilidad de tormentas aisladas, jornada nublada y viento sur.

La primavera no comenzará de la mejor manera en San Juan. Después del viento Zonda que hizo elevar la temperatura hasta los 30°C este sábado, para este domingo 21 de septiembre se espera que la nueva estación comience con cielo nublado durante casi todo el día, probabilidad de tormentas aisladas y viento del sector sur que hará descender la temperatura.

Según lo que marca el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima apenas llegará a los 21ºC, mientras que la mínima será de 7°C. Se espera por la madrugada tormentas aisladas, mientras que por la mañana, tarde y noche el cielo estará nublado, con viento del sector Sur y con ráfagas de entre 42 y los 50 kilómetros por hora.

Este sábado, el último día de invierno fue caluroso y con una jornada marcada por el viento Zonda que hizo elevar la temperatura. Para este domingo se espera una jornada totalmente diferente donde el sol será el gran ausente.