Después del Zonda, el viento Sur golpeó fuerte en San Juan: las ráfagas alcanzaron casi 90 km/h Tal cual había pronosticado el Servicio Meteorológico Nacional, pasadas las 19 horas el viento del sector Sur llegó al Gran San Juan.

Finalmente y tal cual estaba previsto, el alerta naranja por viento Sur se cumplió en San Juan. Minutos pasadas las 19 horas, el viento del sector Sur sorprendió en el Gran San Juan con fuertes ráfagas, mucha tierra que disminuyó notablemente la visibilidad.

Tal cual había pronosticado el Servicio Meteorológico Nacional, después del viento Zonda -que no sopló con intensidad en el Gran San Juan pero sí hizo elevar la temperatura hasta los 30°C-, en la tarde del jueves el viento Sur azotó con fuertes ráfagas que superaron los 85 km/h.

El fenómeno hizo descender notablemente la temperatura. Se prevé para este sábado que la máxima sea de apenas 22°C, 8 grados menos que la máxima registrada este viernes. Además hay probabilidad de chaparrones por la madrugada.

