DIARIO DE CUYO alerta sobre posibles estafas usando su nombre La empresa informa a sus lectores que no está realizando ninguna campaña relacionada a Clasificados, por lo tanto que cualquier llamada en su nombre es falsa y podría constituir una estafa.

Se ha detectado que usuarios habituales de la Sección CLASIFICADOS de DIARIO DE CUYO han recibido contactos a través de WhastApp ofreciendo algún tipo de servicio de vinculación con productos de la empresa.

DIARIO DE CUYO informa a sus lectores y clientes que no se encuentra realizando ninguna campaña ni realizando llamadas a clientes ofreciendo vincular sus productos con sus páginas. Por lo que cualquier llamado u ofrecimiento en nombre de DIARIO DE CUYO es falso y deberán tomar los recaudos necesarios para no caer en estafas, no aceptar links ni brindar datos personales que pudieran perjudicarlos.

Cabe destacar que los únicos números de oficiales de contacto de CLASIFICADOS DIARIO DE CUYO son 2645051973 / 2645031007