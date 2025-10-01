Docentes de la UCCuyo se capacitan para entrenar en liderazgo a personal de la Barrick Es a través del Programa de Capacitación Barrick Academy, diseñado para el fortalecimiento de competencias en el ámbito laboral.

La UCCuyo sigue apostando a los proyectos que la destacan por su calidad académica. Ahora, a través de la Facultad de Filosofía y Humanidades, comenzó el desarrollo del Programa de Capacitación Barrick Academy a través del cual se capacita a un grupo de docentes de esta institución para que, posteriormente, se encargue de entrenar en liderazgo al personal de esta empresa minera.

Leonardo Videla, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, dijo que es un ‘orgullo y reconocimiento’ que Barrick haya elegido a la UCCuyo para este programa. ‘La empresa buscó especialistas en temas de liderazgos, y nuestros docentes tienen formación y experiencia en estos temas. Desde Barrick dijeron que están muy satisfechos en contar con la Universidad como proveedora de este servicio’, dijo Videla.

El decano agregó que son 9 los docentes de las carreras de Ciencias Económicas y de Derecho los que participan de esta capacitación intensiva, a cargo de un especialista de una consultora sudafricana que llegó a la provincia como parte del Programa Barrick Academy. ‘La capacitación es completamente en ingles, con traducción simultánea. Si bien los docentes que se están capacitando saben el idioma, hay algunos términos específicos que desconocen’, dijo el decano.

La capacitación en la que participan los docentes consiste en un programa de formación en liderazgo que posteriormente aplicarán cuando capaciten al personal de ‘mandos medios’ de esta empresa minera, con el objetivo principal de lograr el fortalecimiento de competencias en el ámbito laboral, según explico Videla. ‘Ni bien terminen de capacitarse los docentes, comenzaran a capacitar al personal de la empresa. Este año capacitarán a una parte y continuarán el año que viene con el resto’, explicó el decano.

El Programa de Capacitación Barrick Academy para los docentes de la UCCuyo contempla seis módulos de formación, con un enfoque innovador en comportamiento organizacional, comunicación efectiva, feedback, coaching y liderazgo situacional, aplicados a la industria minera y sus contextos productivos. Videla dijo que, al sumarse a esta propuesta, la ‘Universidad reafirma los estándares de calidad académica y compromiso con la vinculación a proyectos de impacto comunitario, acompañando a instituciones y empresas en la construcción de una sociedad más profesional, ética y responsable’. Y que este programa reflejo la misión institucional que es la de tender puentes entre la academia y el mundo del trabajo, con la mirada puesta en el ‘desarrollo humano, la innovación y el bien común’.