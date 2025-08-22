Dos policías le salvaron la vida a una beba de 9 meses en Albardón La pequeña había sufrido una bronco aspiración y lograron estabilizarla.

Dos policía salvaron la vida de una bebé de meses en Albardón. Este miércoles una mujer llegó pidiendo auxilio a la base de policía en el barrio Kichner, en Albardón. Contó que su hija pequeña estaba ahogada y se había puesto morada. Rápidamente dos policías acompañaron a la mujer a su casa y llegar se encontraron con la menor con graves dificultades para respirar.

Realizaron maniobras de primeros auxilios logrando estabilizar a la bebé y pidieron por radio una ambulancia.

La madre de la niña, una mujer de 30 años, había descripto que la niña “largaba sangre por la boca”, algo que los policías no pudieron constatar.

La beba de 9 meses fue atendida por médicos de la ambulancia del 107 y trasladada al Hospital Guillermo Rawson junto a su mamá.

Gracias a la rápida acción del cabo Matías Calivar y el agente Matías Naranjo la pequeña sobrevivió y recibió asistencia médica. La niña ya fue dada de alta, y según el mismo parte policial, los medicos manifestaron que necesita tratamiento para evitar que vuelva a bronco aspirarse.