Dos sanjuaninos ganaron más de 13 millones de pesos con el Quini 6 Ambos acertaron cinco números en la modalidad Siempre Sale.

Desde la Gerencia de Juegos de la Caja de Acción Social informaron que dos sanjuaninos lograron ganar un premio millonario en el Quini 6.

Los afortunados se alzaron con $13.363.469 tras acertar 5 números en la jugada Siempre Sale. Uno de ellos realizó su jugada en la agencia N°885 de Rawson con los números 01 – 03 – 06 – 28 – 29 y 40; en tanto que el otro apostador lo hizo en la agencia N°948 de Pocito con los números 01 – 03 – 20 – 22 – 28 – 40.

Las bolillas ganadoras fueron 01 – 03 – 20 – 28 – 29 y 40 y el premio prescribe el 15 de septiembre.