Desde la Gerencia de Juegos de la Caja de Acción Social informaron que dos sanjuaninos lograron ganar un premio millonario en el Quini 6.
Los afortunados se alzaron con $13.363.469 tras acertar 5 números en la jugada Siempre Sale. Uno de ellos realizó su jugada en la agencia N°885 de Rawson con los números 01 – 03 – 06 – 28 – 29 y 40; en tanto que el otro apostador lo hizo en la agencia N°948 de Pocito con los números 01 – 03 – 20 – 22 – 28 – 40.
Las bolillas ganadoras fueron 01 – 03 – 20 – 28 – 29 y 40 y el premio prescribe el 15 de septiembre.