Dos sanjuaninos ganaron más de un millón de pesos con el Quini 6 Ambos acertaron cinco números en la modalidad Siempre Sale.

Desde la Gerencia de Juegos de la Caja de Acción Social informaron que dos sanjuaninos lograron ganar un premio millonario en el Quini 6.

Uno de los afortunados se alzó con $1.790.926 tras acertar 5 números en la modalidad Segunda Vuelta. Realizó su jugada en la agencia N°082 de Capital con los números 06 – 14 – 21 – 26 – 33 – y 44. Por su parte, otro apostador ganó $1.406.529 tras acertar 5 números en la jugada Tradicional; la jugada fue en la agencia N°157 de Chimbas con los números 00 – 13 – 14 – 17 – 21 y 43.

Las bolillas ganadoras del Tradicional fueron 00 – 14 – 17 – 21 – 39 y 43 mientras que en Segunda Vuelta 06 – 21 – 26 – 33 – 41 y 44. Ambos premios prescriben el 3 de noviembre.