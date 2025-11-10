Dos sanjuaninos ganaron premios millonarios en la Quiniela Max y el Loto Uno se llevó más de 7 millones de pesos y otro más de 3 millones de pesos.

En dos sorteos distintos, la Quiniela Max y el Loto Plus premiaron a apostadores con más de 10 millones de pesos en total.

Por un lado, el pozo de la Quiniela Max salió en el sorteo vespertino N° 7118 del 8 de noviembre, con un premio de $7.200.000. El ticket afortunado fue vendido en la agencia 163, ubicada en el departamento Rawson.

Mientras tanto, en el Loto Plus, también del sábado 8 de noviembre (sorteo N° 3829), un sanjuanino de Santa Lucía se llevó $3.454.774 por haber acertado cinco números del “Sale o Sale”. El billete ganador fue emitido en la agencia 051.

Ambos ganadores deberán presentarse antes de las fechas de prescripción de sus respectivos sorteos, el 18 de noviembre para la Quiniela Max y el 26 de diciembre para el Loto Plus, para cobrar sus premios.