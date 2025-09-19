Durante 12 días habrá cortes de tránsito en una zona de Capital por obras de remodelación Personal especializado trabajará en la transformación de un sector concurrido del microcentro.

Desde la Municipalidad de la Ciudad de San Juan informaron que a través de la Dirección de Obras, dependiente de la Secretaria de Planificación Urbana, del 19 al 30 de septiembre el tránsito se verá interrumpido.

El corte se desarrollará durante esos días en la intersección de las avenidas Rawson y Córdoba, en las inmediaciones de la rotonda al Monumento al Dr. Guillermo Rawson por obras de remodelación.

Por este motivo, pidieron precaución al circular por la zona y solicitaron comprensión mientras duran los trabajos.