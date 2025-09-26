Educación confirmó que no habrá clases en los turnos vespertino y nocturno La medida está prevista para toda la provincia.

Ante el alerta meteorológica por vientos fuertes emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de Protección Civil de San Juan, el Ministerio de Educación confirmó que se suspende la actividad escolar de este viernes 26 de septiembre en los departamentos Jáchal, Iglesia y Calingasta en los turnos tarde, vespertino y noche.

Por su parte, la suspensión alcanzará al resto de la provincia pero en los turnos vespertino y nocturno, en todos los niveles y modalidades.

La medida es de carácter preventivo y el Ministerio de Educación recuerda a directivos y docentes que se activa el Plan de Contingencia. Finalmente, destacaron que siguen con atención la evolución de las condiciones climáticas y si cambia la situación, se informará por los canales oficiales sobre alguna determinación.