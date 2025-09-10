Educación definió qué pasará con las clases en San Juan por el alerta de viento Poco antes de las 10 se emitió un comunicado.

Ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de Protección Civil de la provincia, que informó que durante la jornada se prevé la ocurrencia de vientos fuertes, el Ministerio de Educación informó que se suspende la actividad escolar para la tarde de este miércoles 10 de septiembre.

La suspensión alcanza a los turnos tarde, interturno, vespertino y nocturno y a todos los niveles y modalidades de la Provincia.

A su vez, la suspensión también abarca a los llamados a cubrir cargos docentes y horas cátedras, que estaban programados en estos turnos.

La medida es de carácter preventivo y el Ministerio de Educación recuerda a directivos y docentes que se activa el Plan de Contingencia (Resolución 12277-ME2024).

La evolución de las condiciones climáticas se sigue atentamente y de cambiar la situación se informará por este medio.