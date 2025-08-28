Efectivos de la Policía de San Juan recibieron un reconocimiento por su intervención en hechos destacados El acto se llevó a cabo en la Central de Policía, encabezado por el jefe de la Policía de San Juan, comisario general Néstor Álvarez.

Valor y vocación de servicio fueron los ítems que tuvo en cuenta la Jefatura de Policía de San Juan para brindar un reconocimiento a los efectivos de la Fuerza que tuvieron una destacada intervención en momento claves. La entrega de distinciones se realizó en la sede de la Central de Policía y estuvo encabezado por el jefe de Policía, comisario general Néstor Álvarez, y la subjefe, comisario general Cintia Álamo.

Este reconocimiento se realizó en dos modalidades, teniendo en cuenta diferentes actuaciones. Por un lado se distinguió a efectivos policiales en forma particular como fue el caso de la agente Luana Sarmiento, de la Comisaría 36, que el 13 de agosto pasado le salvó la vida a un bebé de un mes que había dejado de respirar. Gracias a su intervención rápida y efectiva para practicarle RCP, el bebé volvió a respirar. Fue internado, quedando en observación y fuera de peligro.

El cabo Matías Calivar y el agente Matías Naranjo, de la Unidad Operativa en el Barrio Kirchner, departamento Albardón, también fueron distinguidos por salvarle la vida a una beba de 9 meses, el pasado 22 de agosto. La madre de la criatura llegó hasta la unidad pidiendo ayuda porque su hija no respiraba. Con una rápida intervención y la aplicación de RCP y primeros auxilios, los efectivos lograron estabilizarla hasta la llegada del personal médico del 107.

El reconocimiento al valor y vocación de servicio también fue para el personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 que el 14 de agosto llevó adelante un operativo en Sarmiento, logrando identificar diez motocicletas con pedido de secuestro, vinculadas a hechos de robo y hurto ocurridos entre 2022 y 2025, entre otras actuaciones.

Personal del Comando Radioeléctrico Norte también recibió una distinción por su labor. El pasado 20 de agosto, dos hombres mayores de edad fueron aprehendidos por personal de esta División Comando, tras un robo agravado en una estación de servicio ubicada en Benavidez y Callejón Ullum. Los autores sustrajeron una suma de $100.000 portando un arma de fuego, la cual fue secuestrada durante el procedimiento. La detención se concretó gracias a la rápida acción de los efectivos, entre ellos un uniformado que, pese a encontrarse franco de servicio, intervino al advertir la situación.

Los efectivos de la Comisaría 6ta también fueron destinatarios de este reconocimiento que entregó la Jefatura de Policía. Fue porque gracias a su rápida intervención y el operativo cerrojo que llevaron a cabo en el Barrio San Martín II, en Pocito, lograron detener a dos sujetos que, armados con un revólver, cometieron un robo agravado en una verdulería de la Villa Cenobia Bustos.