Efectivos de la Policía de San Juan recibieron una capacitación en primeros auxilios La Secretaría de Seguridad impulsó junto a Fénix Salud un curso especializado en asistencia primaria destinado a efectivos en funciones operativas.

El Camping del Círculo de Oficiales de la Policía, fue el escenario de la capacitación en primeros auxilios que recibieron 40 efectivos de la Fuerza de Seguridad. El curso tuvo una duración de dos días y estuvo dirigida a motoristas, infantes y personal de móviles policiales, quienes fueron entrenados por profesionales de Fénix Salud, con el objetivo de fortalecer la respuesta inmediata en diversas situaciones.

El curso se diseñó para mejorar la atención inicial que brindan los efectivos al llegar a la escena de un accidente o emergencia. Durante las jornadas se abordaron contenidos sobre comunicación con el 107, seguridad en la escena, control de heridas por armas, urgencias médicas, emergencias obstétricas y asistencia a quemados.

Cada módulo buscó dotar a los policías de herramientas prácticas para diferenciar una emergencia real, asistir a la víctima y facilitar el acceso rápido del personal de salud. La propuesta también incluyó pautas sobre el uso del botiquín de primeros auxilios y la contención emocional de los involucrados.

La iniciativa surgió de la necesidad de optimizar el trabajo conjunto entre Fuerzas de Seguridad y equipos sanitarios. La coordinación eficaz en los primeros minutos resulta determinante para salvar vidas, y este tipo de formación reafirma el compromiso institucional con la capacitación constante y el diálogo intersectorial.

Gracias a las prácticas permitieron corregir errores habituales y perfeccionar protocolos de intervención. Así, los efectivos fortalecieron su preparación para actuar con rapidez y templanza en beneficio de la comunidad.