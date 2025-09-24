El Barrio Búbica, de Rawson, luce una plaza totalmente renovada y nueva iluminación Es gracias a las obras de mejoras que realizó el municipio con fondos propios.

El Barrio Búbica, de Rawson luce una mejor y renovada imagen. El municipio dejó inaugurada la obra de remodelación de la plaza como también el nuevo sistema de iluminación Led. El acto de inauguración estuvo encabezado por el intendente, Carlos Munisaga, y los vecinos que celebraron la recuperación de un espacio vital para la comunidad.

Además de mejorar las instalaciones de la plaza, el municipio llevó a cabo el recambio completo de luminarias LED en todo el sector, incluyendo el acceso por callejón Muñoz. Las obras, ejecutadas con recursos propios, incluyeron la instalación de torres de iluminación de última tecnología, reparación de veredines, canteros y rampas de accesibilidad, arreglo de juegos infantiles y aparatos de ejercicio, forestación con especies autóctonas, pintura general, puesta en valor de la gruta, colocación de un mástil y la instalación de una escultura realizada con metal reciclado por el artista municipal Mario Costa.

El intendente Munisaga destacó el valor de la unión vecinal y la gestión conjunta. ‘Estas obras son posibles porque hay una comunidad comprometida y un gobierno que responde. En este barrio había demandas históricas, como la iluminación, la placita y la obra de gas que comenzó esta semana, y hoy estamos dando respuestas concretas’, sostuvo el funcionario.

La inauguración incluyó la bendición del un sacerdote y de un partos, y cerró con un fuerte aplauso de los vecinos, reflejando la satisfacción por una obra que no sólo mejora el entorno urbano, sino que fortalece los lazos de comunidad y mejora la calidad de vida.