Este miércoles 23 de septiembre, a las 9, en el Auditorio Eloy Camus del Centro Cívico -España 230 sur-, se llevará a cabo la apertura del Jubileo, un acontecimiento extraordinario de la Iglesia Católica que se celebra cada 25 años. La particularidad es que el inicio estará destinado fundamentalmente a los empleados públicos.
El Jubileo es una invitación a renovar la fe, profundizar la vida de oración y fortalecer los lazos de fraternidad a través de actos de caridad y reconciliación. Una celebración que trasciende lo religioso, despertando respeto e interés en toda la comunidad.
El Jubileo o Año Santo está dedicado a la reconciliación, la conversión y la renovación espiritual, ofreciendo a los fieles la gracia de la indulgencia plenaria, mediante la confesión sacramental, la participación en la Eucaristía, la oración por las intenciones del Papa y la práctica de obras de misericordia.
Se invita a fieles y a la sociedad en general a participar de este acontecimiento de profundo valor espiritual y humano.