El Centro Cívico será sede del Jubileo del Empleado Público Este acontecimiento que la Iglesia Católica celebra cada 25 años tendrá foco en su apertura en los empleados públicos.

Este miércoles 23 de septiembre, a las 9, en el Auditorio Eloy Camus del Centro Cívico -España 230 sur-, se llevará a cabo la apertura del Jubileo, un acontecimiento extraordinario de la Iglesia Católica que se celebra cada 25 años. La particularidad es que el inicio estará destinado fundamentalmente a los empleados públicos.

El Jubileo es una invitación a renovar la fe, profundizar la vida de oración y fortalecer los lazos de fraternidad a través de actos de caridad y reconciliación. Una celebración que trasciende lo religioso, despertando respeto e interés en toda la comunidad.

El Jubileo o Año Santo está dedicado a la reconciliación, la conversión y la renovación espiritual, ofreciendo a los fieles la gracia de la indulgencia plenaria, mediante la confesión sacramental, la participación en la Eucaristía, la oración por las intenciones del Papa y la práctica de obras de misericordia.

Se invita a fieles y a la sociedad en general a participar de este acontecimiento de profundo valor espiritual y humano.