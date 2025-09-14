El Consejo se reunió con el EPRE de cara a la segunda revisión de la tarifa de energía La segunda audiencia será este martes.

El último viernes en la sede de EPRE, se realizó la reunión de Consejo, como antesala de la próxima audiencia de revisión tarifaria que se llevará adelante el martes 16 de septiembre desde las 9 hs vía remota.

Los integrantes de todas las fuerzas vivas de la provincia han sido convocados y se han evaluado todas las propuestas para ser expresadas en la segunda de cinco audiencias q se celebran para revisar la tarifa eléctrica del quinquenio 2025 – 2030 en San Juan.

La amplia participación y la pluralidad de voces, han garantizado la presencia de representantes de diferentes sectores de la comunidad, enriqueciedo la diversidad de puntos de vista con sus expresiones vertidas en esta reunión de Consejo.

En la segunda audiencia de analizara el “Plan de Inversiones. Modernización del Sistema Interconectado Provincial. Inversiones resiliencia y zonas especialmente vulnerables”, incluyendo inversiones para la atención de la demanda “extra tendencial”, y para la modernización del sistema eléctrico de la Provincia de San Juan.

Segunda audiencia: Martes 16/09/2025, a las 9:00 horas. Transmisión en vivo desde la plataforma “YouTube”, acceso desde el sitio web oficial del E.P.R.E. (www.epresanjuan.gob.ar).