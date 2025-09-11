El curioso animal silvestre que hallaron policías sanjuaninos en una populosa zona

Un animal silvestre deambulando en una populosa zona de Pocito llamó la atención de una familia que se lo llevó a su casa para evitar que caiga en manos de alguien que le haga daño o bien sea arrollado por un auto.

Quienes lo hallaron dieron aviso a la Policía, y fue el cabo Mauro Vedia, el agente Matías Torres y el agente Axel Rubilar, que se desempeñan en la Casilla Cruce de los Andes y la Unidad Operativa Municipal, en el departamento Pocito, los que se apostaron en el lugar para saber de qué se trataba.

El armadillo hallado en Pocito.

En rigor, el animal en cuestión era un armadillo, en aparente buen estado general, que parecía asustado. Se trata de un mamífero conocido por su caparazón óseo, el cual le sirve como armadura protectora. Son animales nocturnos, solitarios y excavadores que se alimentan principalmente de insectos, pero también de frutas, raíces y pequeños animales.

Luego de las actuaciones de rigor, los policías hicieron las diligencias para poner el animal a resguardo