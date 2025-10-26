El debut de BUP: la gente le puso casi un 10 de nota al nuevo sistema de votación La mayoría destacó la rapidez, practicidad y claridad de votar con la Boleta Única Papel.

El país estrenó la votación con la Boleta Única Papel y el nuevo sistema contó con la aprobación de la gente. Los electores sanjuaninos le pusieron casi un 10 de nota a esta metodología a la que destacaron como rápida, práctica y clara. Esto son los resultados que obtuvo DIARIO DE CUYO tras encuestar a 50 votantes.

‘Me encantó’. Estas fueron las palabras que usó Gloria Morales, de 63 años para referirse al nuevo sistema de votación con la BUP al que calificó con un 10. ‘Es rápido, claro y práctica. Al principio pensé que me iba a costar usarlo, pero no fue así. La verdad que es un sistema innovador que mejora notablemente al anterior de votos sábana’, dijo la mujer que votó en la Escuela Provincia de Mendoza, en el departamento Rivadavia.

Lucía Mercado, que votó en la Escuela 14 de Febrero, en el departamento Rawson, también calificó con un 10 el sistema de la BUP. Dijo que le resultó mucho más fácil votar con la boleta única porque no tuvo que buscar los votos de sus candidatos favoritos entre un montón, ya que todos están en la misma boleta. ‘Lo único que tenés que hacer es marcar con una cruz al favorito y listo. Nunca tuvimos una forma de votación tan rápida’, dijo la mujer.

De los 50 electores sanjuaninos que este diario encuestó, 32 de ellos (64%) calificaron con un 10 el nuevo sistema de votación, destacando sobre todo su rapidez. Algunos, demoraron sólo 20 segundos en votar, tiempo transcurrido desde que el presidente de mesa les entregó la BUP firmada por él hasta que el elector introdujo su voto en la urna. ‘Lo más demoroso fue lo que el presidente de mesa y fiscales ubicaron a los votantes en el padrón, pero como yo les dije en que ubicación estaba, demoré unos 40 segundos en completar el circuito de votación’, dijo Elsa Páez, de 77 años, que votó en la Escuela Provincia de Mendoza, en Rivadavia.

Eduardo Vargas, de 93 años, dijo que pasó por casi todos los sistema de votación en el país, pero que la BUP lo sorprendió por su rapidez y transparencia. Por eso calificó a este sistema con un 10. ‘Esta boleta es más difícil de falsificar, así que es un sistema más seguro. Pensé que me iba a costar un poco entenderlo, pero me equivoqué. Creo que es la forma más fácil y rápida de votar’, dijo el hombre que votó en la Escuela Normal Sarmiento, departamento Capital.

Del total de encuestados, 12 calificaron la BUP con un 9. Fue el caso de Lucía Fernández quien dijo que no le puso un 10 porque le costó distinguir a los candidatos por las fotos ‘tan chicas’ que incluye la boleta, aunque sostuvo que este detalle también tiene algo positivo. ‘Esto te obliga a que te informes bien y conozcas a todos los candidatos, cosa que es fundamental para votar bien’, dijo esta vecina de Pocito que votó en la Escuela Valle de Tulum, en Santa Lucía.

De los 50 votantes que participaron de la encuesta, le pusieron un 8 de nota al nuevo sistema de votación. Aunque este puntaje fue sólo para no darle una nota perfecta a la BUP en el debut. ‘Le voy a poner 8 porque a lo mejor tenga alguna fallita. Yo no le encontré ninguna, pero prefiero se cauta. Aunque para mí resultó rápido y práctico’, sostuvo esta vecina de Chimbas que votó en la Escuela Leandro Alem, en el departamento Chimbas.

Así como hubo algunos votantes cautos que calificaron la BUP con un 8, también hubo quienes le pusieron una nota que superó la excelencia. Es el caso de Ernesto Más, que calificó al nuevo sistema con un 11. ‘Destaco que es un sistema ágil, práctico, transparente y que representa un gran ahorra en papel no sólo para el Estado, sino también para los ciudadanos que somos los que solventamos todos estos gastos con el pago de los impuestos. Me parece un cambio más que positivo’, dijo el hombre que votó en la Escuela Provincia de Mendoza.

Pocas consultas y asistencia

Si bien la mayoría de los electores tu en claro todos los detalles a tener en cuenta a la hora de votar con la BUP, algunos necesitaron repasar el proceso de la votación. Y también lo hicieron de manera rápida y sencilla, consultado el instructivo con un paso a paso ilustrado sobre la votación con esta boleta, que pegaron en el ingreso de cada aula donde se votó, y en todas las escuelas. Esto permitió que la gente ingresara a votar sin tener dudas.

Natalia Páez, presidente de mesa, en la Escuela Provincia de Mendoza, en Rivadavia, dijo que la única consulta que les hizo un par de votantes fue sobre si debían marcar su voto con una cruz o con una tilde. ‘La gente se informó bien sobre cómo se vota con la BUP así que no tuvimos consultas ni inconvenientes. Lo único es que algunos votantes se pusieron un poco nerviosos al tener que votar ante nuestra presencia, aunque lo hiciera detrás del biombo. Lo que pasa es que con el sistema anterior estaban acostumbrados a la privacidad total’, dijo la mujer.

Por su parte, Laura Fernández, presidenta de mesa en la Escuela 14 de Febrero, en Rawson, dijo que sólo tuvo que asistir a una votante y es porque se olvidó los lentes y no conseguía distinguir a los candidatos en las fotos de la BUP. Ella la ayudó con la votación, dentro de lo permitido. ‘Yo acompañé a la señora detrás del biombo y le leí en orden de aparición el nombre del partido y sus candidatos. Ella memorizó esa ubicación y marcó su voto en la columna correspondiente una vez que quedó sola. No tuvimos otro tipo de intervención ni inconveniente’, dijo la mujer.

Escuelas casi vacías y poca cantidad de gente haciendo fila para votar fue una postal constante durante la mañana. Pero no significó poco interés de los sanjuaninos por cumplir con su deber cívico e ir a votar. Sino a la rapidez con que se votó con el nuevo sistema de votación. Y algunos números lo graficaron. Mientras a nivel nacional votó el 23% del padrón antes del mediodía, en San Juan lo hizo el 33%.