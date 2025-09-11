El departamento San Martín celebrará su aniversario con un maratón para toda la familia Será el próximo 21 de septiembre con premios en efectivo y regalos.

El departamento San Martín cumple 83 años y el municipio ha organizado diferentes actividades para celebrarlo. Una de ellas es un maratón en el que podrá participar toda la familia. Este evento deportivo y recreativo se llevará a cabo el próximo domingo 21 de septiembre, con importantes premios en efectivo y regalos para los participantes.

‘Carrera 6k Corre San Martín’ es el nombre del maratón que se realizará el Día de la Primavera para celebrar un nuevo aniversario de San Martín. Desde el municipio de esta comuna dijeron que se busca que toda la familia forme parte de esta propuesta deportiva y recreativa y que por este motivo podrán participar personas que tengan 14 años en adelante.

El horario de concentración será a las 8, en el edificio municipal, desde donde arrancará la carrera para llegar hasta el Camping Municipal donde habrá actividades recreativas y música. Allí también se realizará la entrega de premios en efectivos para los primeros competidor en completar el maratón y los sorteos de regalos. Se puede llevar reposeras y mates para disfrutar del momento.

Los interesados en participar del maratón aniversario de San Martín pueden inscribirse de en el Estadio Marta Orellana, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 13. Las inscripciones son gratuitas y arrancarán a partir del lunes 15 de septiembre.