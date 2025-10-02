El día que una netbook abrió la puerta a nuevos horizontes en Las Sierras de Chávez Una alumna de la Escuela Albergue de Magallanes recibió su primera computadora portátil.

Giselle, una niña de Sierras de Chávez, que asiste a la Escuela Albergue de Magallanes, recibió su primera computadora, gracias al programa que se lleva a cabo desde el Gobierno de San Juan, en un día que quedará guardado en la memoria de toda la comunidad.

En la lejanía de las sierras, donde las distancias suelen marcar diferencias, la entrega de notebooks y netbooks llevó esperanza, igualdad de oportunidades y la certeza de que el futuro también se escribe desde allí. La postal de esta pequeña con guardapolvo blanco, sobre su burro y portando su netbook, dejó plasmado qué la brecha de acorta cada vez más.

De este modo, el Gobierno de San Juan llegó al corazón vallisto para garantizar que cada estudiante tenga acceso a la tecnología y pueda soñar en grande, sin importar dónde viva a través del Programa Maestro de América, el pasado 30 de septiembre.

El brillo en los ojos de esa pequeña resumió lo esencial: cuando se acortan brechas, se multiplican los sueños.