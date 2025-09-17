El drástico cambio de tiempo justo para el Día de la Primavera: el pronóstico para San Juan Luego de días de calorcito, cambia todo.

El tan esperado Día de la Primavera, donde los estudiantes están al frente de los festejos y son los más interesados en salir a celebrar, vendrá con un drástico cambio en las condiciones de tiempo.

El calorcito de esta semana previa en San Juan, con valores que superan los 25°, se verá interrumpido por un frente frío que tendrá su primer capítulo este 21 de septiembre.

Es que el Servicio Meteorológico Nacional marca que en las últimas horas del sábado con la llegada del viento Sur, con ráfagas de entre 51 y 59 km/h. Esto será el puntapié a cambios- El domingo se presentará con frío, una máxima de tan solo 16° y probabilidad de chaparrones aislados.

A esto se sumará la ocurrencia de viento Sur por la tarde, lo que provocará que el lunes también sea un día fresco.