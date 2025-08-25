El Ferrocarril tiene su lugar en el Museo de la Historia Urbana: una charla imperdible para conocer el pasado sobre las vías El sábado 30 del corriente, día del Ferroviario, el arquitecto Jorge Martín disertará sobre como influyó la llegada del tren a San Juan

Dentro del programa de actividades que se realizan en el MHU (Museo de la Historia Urbana) dependiente de la Secretaría de Cultura, Turismo y Educación de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, el próximo sábado 30, a las 11.30 se realizará una charla que tiene como objetivo rendir homenaje a los empleados ferroviarios. La misma será dada por el arquitecto Jorge Martín, que bajo el título: “El ferrocarril argentino y su impacto en la organización del territorio y el espacio urbano”; desarrollará diferentes temas relacionados a los trenes y San Juan.

Entre los contenidos, por los que se extenderá la disertación, se destacan: