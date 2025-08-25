Dentro del programa de actividades que se realizan en el MHU (Museo de la Historia Urbana) dependiente de la Secretaría de Cultura, Turismo y Educación de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, el próximo sábado 30, a las 11.30 se realizará una charla que tiene como objetivo rendir homenaje a los empleados ferroviarios. La misma será dada por el arquitecto Jorge Martín, que bajo el título: “El ferrocarril argentino y su impacto en la organización del territorio y el espacio urbano”; desarrollará diferentes temas relacionados a los trenes y San Juan.
Entre los contenidos, por los que se extenderá la disertación, se destacan:
- El ferrocarril en el territorio argentino.
- El ferrocarril “colonizador” y “Fundador de ciudades” y “Estructurador del territorio”.
- La llegada del Ferrocarril a San Juan. Extensión urbana y relación con la ciudad.
- La llegada del Ferrocarril Serrezuela, el nuevo siglo y la conexión con el centro y Norte argentino.
- Estación “San Juan” de ambos ramales. Su arquitectura y valores
- El rol asistencial de los Ferrocarriles en el contexto del Terremoto de 1944.
- La nacionalización de los Ferrocarriles. El Nacionalismo popular.
- El Ferrocarril en los planes de reestructuración de la ciudad de San Juan.
- Privatización y cierre de los ramales.
- La restauración y reciclaje de los terrenos y edificios.
- El futuro del Ferrocarril en Argentina.