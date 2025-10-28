El Gobierno confirmó que se realizarán las colonias de vacaciones en enero El ministro de Desarrollo Social y Familia, Carlos Platero, señaló que la actividad se coordinará con los municipios.

El ministro de Desarrollo Social y Familia, Carlos Platero, confirmó que las colonias de vacaciones se realizarán durante los primeros días de enero, como es costumbre desde hace varios años en la provincia. En rueda de prensa, el funcionario señaló que la intención es coordinar con los 19 municipios los predios en donde se llevarán a cabo las actividades.

Vale recordar que este año participaron de las colonias 25.000 niños y niñas de entre 6 y 12 años, además de personas con discapacidad y personas mayores de 60 años en adelante. Durante las jornadas, se ofrecieron desayuno y almuerzo, supervisado por equipos de nutricionistas, asegurando una alimentación adecuada.

Este mismo modelo es el que aplicará el Gobierno en las colonias 2026. Asimismo se prevé el trabajo multidisciplinario de equipos de profesionales que detecten cualquier problemática social para ser atendida a la brevedad, detalló Platero.

Si bien por ahora no hay más detalles, el ministro expresó que se utilizarán fondos provinciales para esta actividad. Luego de la coordinación con los intendentes, se dispondrá de los requisitos y lugares de inscripción para quienes deseen participar de las colonias.