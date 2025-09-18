El Hogar de la Caridad que alberga a abuelos en situación de vulnerabilidad en Calingasta, logró tener sede propia El municipio de este departamento alquiló un inmueble para esta dependencia que durante casi 20 años funcionó en una casa que prestó Gendarmería.

Tras casi 20 años de espera, finalmente el Hogar de la Caridad, en Calingasta, que alberga a personas mayores en situación de vulnerabilidad ya cuenta con sede propia. Elba Carbajal, directora de Acción Social de esta comuna, contó que el municipio logró alquilar una casa para hospedar a los abuelos que hasta ahora, ocupaban una vivienda que les prestó Gendarmería en Barreal.

Habitaciones más espaciosas, cocina, comedor y un patio para realizar actividades recreativas son los espacios que ofrece la nueva casa que ocupa el Hogar de la Caridad. ‘Es un nuevo comienzo para nuestros abuelos. Después de casi 20 años sin contar con un espacio acorde, nuestros queridos abuelos hoy tienen un nuevo hogar en la localidad de Tamberías, digno, pensado para sus necesidades y con todo el cariño que merecen’, sostuvo Elba Carbajal.

La funcionaria dijo que actualmente son 6 los huéspedes del Hogar de la Caridad, 5 personas mayores y un joven, que atraviesan por situaciones de vulnerabilidad extrema y que cuentan con la atención y contención gratuita que les brinda el municipio. ‘Estas personas cuentan con la asistencia de enfermeros universitarios, personal de cocina que les prepara alimentos siguiendo las recomendaciones de las nutricionistas, y personal de limpieza’, dijo Carbajal.

Estas no son las únicas personas que necesitan este tipo de contención social, según dijo la funcionaria, pero son las únicas que por el momento puede asistir el municipio con este tipo de servicio. ‘Estamos trabajando en un proyecto para abrir en Calingasta un Geriátrico Municipal, para alojar a más abuelos que los necesiten. La idea del intendente, Sebastián Carbajal, es construir una casa e incorporar más servicios, como kinesiología, psicología y terapia recreativa para una mejor atención y contención de los adultos mayores’, dijo Carbajal.