El Hospital de Pocito sumó 4 aparatos de tecnología de avanzada para diagnóstico por imágenes Se trata de aparatología de última generación para la realización de estudios específicos de gran demanda por parte de la población.

El Ministerio de Salud adquirió nuevos equipos de avanzada para equipar distintas salas del Hospital Federico Cantoni, en Pocito y dependiente de la Zona Sanitaria V. El objetivo es que con esta nueva tecnología pueda realizar diversas prestaciones de diagnóstico por imágenes. Este nuevo equipamiento también permitirá habilitar nuevas salas para ampliar y mejorar la prestación de servicio.

Desde Salud informaron que, además de la adquisición de los nuevos aparatos, en el Hospital de Pocito también se habilitó una Sala de monitoreo equipada con un servidor general de resguardo de información que permitirá la interconexión con otros hospitales. Y que también se incorporó un área de informes con equipamiento de alta definición en los equipos informáticos, lo que posibilitará un trabajo en línea y coordinado con los distintos servicios del hospital y de la red sanitaria.

En cuanto a los nuevos aparatos de avanzada, se dio a conocer sus características técnicas y sus beneficios.Se adquirió un seriógrafo de rayos X telecomandado marca Villa Sistemi, modelo Apollo EZ-DRF, con bomba inyectora Sinopower S que permite la realización de estudios contrastados, indispensables para el diagnóstico de determinadas patologías. Con este equipo se pueden efectuar estudios con medios de contraste, de alta demanda en la provincia. Es el segundo en el sistema público, junto al que ya funciona en el Hospital Rawson.

Otra adquisición fueron los equipos de rayos X marca Dinar modelo AF-500 DR versión V 0.5, y los de marca X Corsixr DR Energy (portátil). A estos se suma un ecógrafo para la realización de ecografías abdominales, ginecológicas, transvaginales y de partes blandas; y un Mamógrafo Giotto Class 3D (3000) y ecógrafos MyLab X8 y MyLab X9 EXP, marca Esaote, para estudios abdominales, ginecológicos, transvaginales, de partes blandas y ecocardiográficos.