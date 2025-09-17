El Hospital Tomás Perón de Iglesia tuvo por primera vez el nacimiento de un niño El parto se produjo este miércoles. La mujer oriunda de Tudcum dio a luz un varón.

El Hospital Tomás Perón fue epicentro este miércoles del primer parto de un niño. El nacimiento se produjo a las 10:35 de la mañana y marcó un antes y un después en ese nosocomio, que por primera vez albergó el nacimiento de un niño.

Se trata de un varón que pesó 3,400 kg. Su familia vive actualmente en la localidad de Tudcum, departamento Iglesia, y son oriundos de Bolivia.

El nacimiento se dio de manera natural, con dilatación completa, y fue asistido por el equipo de salud integrado por el Dr. Rolando Luna, la licenciada en Obstetricia Sandra Valdez, el equipo de enfermería Liliana Díaz, Germán Arce y Marcos Marinero.

La mamá y el bebé, en buen estado de salud, fueron derivados al Hospital San Roque de Jáchal siguiendo el protocolo establecido, para realizar los controles correspondientes con el servicio de Pediatría y de Maternidad.

Este hecho marca un importante avance para el hospital y para la atención de la salud de las familias iglesianas, que ahora cuentan con más acceso y cercanía en momentos tan importantes como el nacimiento de un hijo.