El legado cultural y artístico de la “Criollita Veinticenqueña”: recorre el departamento enseñando a niños y adultos a bailar folclore Se trata de Camila Godoy quien recorre todos los rincones de 25 de Mayo para enseñar gratis a chicos y a grandes a bailar danzas folclóricas.

Desde que se calzó las chapecas se propuso un objetivo: utilizar el título obtenido para hacer un bien a su comunidad. Es Camila Godoy, la Criollita Veinticinqueña 2024 que recorre todos los rincones de 25 de Mayo para enseñar gratis a chicos y a grandes a bailar danzas folclóricas. Dijo que le gustaría que su sucesora también aproveche el mandato para desarrollar algún proyecto que mejore la calidad de vida de los vecinos.

Camila creció ‘mamando’ folclore. Hija de padres que enseñan danzas folclóricas en la Academia Idilio Criollo, comenzó a bailar a los 5 años y hoy, con 21, lo sigue haciendo porque no sólo ama este arte, sino que quiere difundirlo. Es por eso que comenzó el Taller Herencia que incluye clases gratuitas de danzas folclóricas por todo el departamento 25 de Mayo. ‘Cuando me eligieron Criollita en el Festival del Carrerito 2024 me propuse aprovechar este rol para hacer un bien a la comunidad. Así nació la idea de enseñar gratis a bailar folclore a niños y a grandes’, dijo Camila.

Junto con Brisa Ahumada, Paisana 2024 (también elegida en el Festival del Carrerito), Camila emprendió el Taller Herencia. Dijo que ni bien expuso este proyecto en el municipio de 25 de Mayo, recibió el apoyo oficial para concretarlo. Una ayuda indispensable para cumplir con uno de los objetivos primordiales de la Criollita: llegar a las zonas más alejadas de la comuna con las clases.

‘Hay niños y adultos a quienes les encantaría aprender a bailar zambas o chacareras, pero que no tiene los recursos ni una academia cerca dónde hacerlo. Por eso, nuestra prioridad es llegar a las zonas más alejadas para enseñar a bailar. Desde el municipio colaboran con la movilidad para trasladarnos y los productos para compartir una merienda con los alumnos’, contó la Criollita.

La zona de Costa Canal fue el primer escenario donde Camilia y Brisa desarrollaron por primera vez el Taller Herencia. Y con resultados positivos. Más de 10 niños participaron de la clase, y de la merienda que se sirve en el recreo. ‘Fui muy satisfactorio para mí ver a tantos niños entuasiasmado en aprender a bailar folclore. Fue una experiencia muy positiva y reconfortante que, además me ayuda a reafirmar mi amor por el baile folclórico y la docencia’, sostuvo Camila, quien agregó que está cursando el Profesorado en Danzas Folclóricas en un instituto superior.

En diciembre próximo, durante una nueva edición del Festival del Carrerito, Camila deberá entregar las chapecas (trenzas tejidas) a la nueva Criollita. Es por eso que agregó más clases gratis en su agenda para octubre y noviembre, así poder llegar a la mayor cantidad de lugares con el Taller Herencia antes de que finalice su mandato. ‘Estoy feliz por dejar un legado como Criollita. Me encantaría que mi sucesora también tenga la posibilidad de concretar algún proyecto que mejore la vida de las vecinos, provechando las posibilidades que da el rol y el apoyo que se recibe del municipio’, sostuvo la Criollita.