En el marco del Día del Niño, la municipalidad organizó tres jornadas llenas de diversión y alegría para que los más chicos disfrutaran de una tarde inolvidable junto a sus familias. Llegó “Plazaventura en Familia”, una propuesta pensada para compartir en comunidad, con actividades creativas, espectáculos en vivo, talleres, sorteos y mucho más.
Ayer con la presencia de la Intendente, Susana Laciar junto a su equipo de gobierno, se llevó a cabo la celebración del Día del Niño, desde las 16:00 en la citada plaza que se vio colmada de grandes y chicos, (Av. Rawson 885 norte), con los vecinos, disfrutando de:
– Paseo de los Niños: cocineritos y artesanitos
– Pequeños talentos: disfrazate, cantá o bailá
– Números artísticos: Circontento, DJ en vivo y El⁴ Payaso Piltrafa
– Juegos y manualidades colaborativas
– Chocolate
– Cabina de fotografía
– Taller de folclore y ajedrez
– Sorteos y grandes premios.
En la oportunidad la mandataria municipal hizo entrega de númerosos premios que se sortearon entre los presentes.
Cabe destacar, que el viernes 29 de agosto a las 16:00 la diversión se trasladará a la Plaza Almirante Brown (Gral. Acha 1424 sur) también con el mismo condimento que en plaza Evita:
– Números artísticos: Caco y Muñeco, DJ en vivo y El Payaso Piltrafa
– Juegos y manualidades colaborativas
– Chocolate
– Cabina de fotografía
– Taller de folclore y ajedrez
– Sorteos y grandes premios
Mientras que la última jornada se realizará el sábado 30 de agosto a las 16:00, en Plaza Ejército Argentino (Urquiza 802 norte).