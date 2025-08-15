El multitudinario festejo del Día del Niño de Capital

En el marco del Día del Niño, la municipalidad organizó tres jornadas llenas de diversión y alegría para que los más chicos disfrutaran de una tarde inolvidable junto a sus familias. Llegó “Plazaventura en Familia”, una propuesta pensada para compartir en comunidad, con actividades creativas, espectáculos en vivo, talleres, sorteos y mucho más.

Ayer con la presencia de la Intendente, Susana Laciar junto a su equipo de gobierno, se llevó a cabo la celebración del Día del Niño, desde las 16:00 en la citada plaza que se vio colmada de grandes y chicos, (Av. Rawson 885 norte), con los vecinos, disfrutando de:

– Paseo de los Niños: cocineritos y artesanitos

– Pequeños talentos: disfrazate, cantá o bailá

– Números artísticos: Circontento, DJ en vivo y El⁴ Payaso Piltrafa

– Juegos y manualidades colaborativas

– Chocolate

– Cabina de fotografía

– Taller de folclore y ajedrez

– Sorteos y grandes premios.

1 de 12 | 2 de 12 | 3 de 12 | 4 de 12 | 5 de 12 | 6 de 12 | 7 de 12 | 8 de 12 | 9 de 12 | 10 de 12 | 11 de 12 | 12 de 12 |

En la oportunidad la mandataria municipal hizo entrega de númerosos premios que se sortearon entre los presentes.

Cabe destacar, que el viernes 29 de agosto a las 16:00 la diversión se trasladará a la Plaza Almirante Brown (Gral. Acha 1424 sur) también con el mismo condimento que en plaza Evita:

– Números artísticos: Caco y Muñeco, DJ en vivo y El Payaso Piltrafa

– Juegos y manualidades colaborativas

– Chocolate

– Cabina de fotografía

– Taller de folclore y ajedrez

– Sorteos y grandes premios

Mientras que la última jornada se realizará el sábado 30 de agosto a las 16:00, en Plaza Ejército Argentino (Urquiza 802 norte).