El nuevo balneario de Calingasta suma servicios: ahora le instalaron luminarias solares para disfrutar del lugar también por las noches Es el que se encuentra en la zona del Puente Los Pioneros, en Tamberías, donde también habrá mesas y bancos.

En agosto pasado, el municipio de Calingasta comenzó a construir un nuevo balneario, en la zona del Puente Los Pioneros, un espacio natural, ubicado estratégicamente entre Tamberías e Hilario. Y con las intenciones de que la obra estuviera lista para el próximo verano. Las expectativas se cumplieron y con un plus de servicios. Lo inauguraron hce un par de semanas y, ahora, le instalaron luminarias solares para disfrutar de este espacio también de noche.

Diego Ossa, a cargo de Obras del municipio de Calingasta, dijo que ya se puede disfrutar de este nuevo espacio incluso de noche tras la colocación de estas luminarias que funcionan con energía solar y que ‘aportan sustentabilidad y modernidad’ al predio que cuenta con todas las comodidades para recibir a los vecinos como a los visitantes.

Este nuevo balneario se inauguró hace un par de semanas y cuenta con mesas, bancos, parrilleros y hasta un horno de barro para quienes quieren preparar comidas en el lugar. Y a esto se suman un par de quinchos que se instalaron en diferentes puntos para que la gente pueda permanecer en el lugar aún cuando llueve o el Sol es muy intenso. ‘Este espacio se va a poder usar en verano para disfrutar del agua, pero también durante el invierno para quienes les gusta tomarse unos mates al aire libre o salir a caminar par desenchufarse de los problemas por un rato’, sostuvo el funcionario.

Para construir este balneario se tuvo que acondicionar la zona del Puente Los Pioneros, por donde pasa el Río Los Patos. Lo primero que se hizo fue despedrar y emparejar el terreno que linda con el río y plantar unas 100 estacas de sauce para generar sombra. Luego, con el uso de máquinas se comenzó a formar el arroyo, desviando parte del cauce del río, donde podrá bañarse la gente sin correr peligro.

Cabe recordar que el Puente Los Pioneros fue inaugurado en el 2023, tras varios años de reclamo vecinal. Esta obra permitió darles acceso directo a los pobladores de Hilario, Colón y La Isla hacia la localidad de Tamberías para acceder a atención en salud, una oficina de ANSES, Registro Civil y cajero automático, entre otros servicios