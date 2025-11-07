El Palomar será sede de una actividad donde se podrá degustar sabores del mundo Se trata del ‘Encuentro de Culturas. Internacionalización en la UNSJ’ que se realizará hoy a partir de las 20.

Con el objetivo de que la comunidad educativa y en general conozca las acciones que realiza la Universidad Nacional de San Juan en el aspecto de la internalización, hoy El Palomar se convertirá en un escenario donde convergirán la gastronomía y el arte del mundo. Se trata del ‘Encuentro de Culturas. Internacionalización en la UNSJ’ que arrancará a las 20, con entrada libre y gratuita.

Sergio Zapata, secretario de Posgrado y Relaciones Internacionales, dijo que este evento cuenta con la participación especial de alumnos y docentes extranjeros que estudian y trabajan en la universidad.

Zapata dijo que en el escenario internacionalizado, globalizado e intercultural en el cual viven las sociedades modernas hace que las universidades ‘no puedan quedar al margen de estos aspectos y que deban procurar que los estudiantes reciban formación para adaptarse a esta globalización y entender otras formas de pensar y de comportarse laboralmente’ para ser profesionales de excelencia. Agregó que en este encuentro cultural se mostrará las herramientas que ofrece la UNSJ para lograr este objetivo. Pero que se hará de una manera amena y descontracturada.

Además de charlas y de información sobre becas docentes, no docentes y estudiantiles, de los cursos de idiomas y de los intercambios, también se podrá conocer y degustar los sabores del mundo. ‘En este encuentro la gente podrá conocer sobre la gastronomía típica de los países de donde provienen algunos alumnos y docentes que estudian y trabajan en la universidad. Y serán ellos mismo quienes preparen y ofrezcan sus comidas típicas. Habrá degustaciones y también venta de los diferentes platos que preparen’, dijo Zapata.

En el encuentro también habrá food trucks con comidas rápidas y típicas de San Juan. A la gastronomía internacional también se sumará el arte con música y danzas típicas de los países de origen de los estudiantes extranjeros. En este evento estarán representados Cuba, Colombia, Ecuador, Brasil, Venezuela, Bolivia, México, Chile y Venezuela. La entrada es libre y gratuita.