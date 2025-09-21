El Parque de Mayo, el epicentro ideal para el deporte en el festejo de la primavera El espacio verde invitó a todas las familias a disfrutar del aire libre.

Sol, amigos, familia, mate y actividades deportivas fue el combo perfecto para que una importante cantidad de personas disfrutaran de la bienvenida de la primavera, la estación más preciada por la mayoría.

El punto de encuentro fue el Parque de Mayo, más específicamente en la zona del Monumento al Deporte, donde se emplazó el escenario dispuesto por el Gobierno de San Juan, a través de sus ministerios y todas las canchas que dispuso Deportes para realizar actividades físicas.

No sólo colaboró el tiempo que estuvo con un sol a pleno sino que también el gran espacio verde fue el epicentro para que grandes y chicos jugaran al vóley y al fútbol entre otras disciplinas.

Además, todos aguardaron expectantes por la presentación de cada banda musical.

