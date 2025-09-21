El Parque de Mayo explotó con la FestiJoven: más de 20 mil personas coparon el predio A media tarde la gente ya copó el predio sin dejar espacio libre ni para caminar. La multitud no paró de crecer.

Lleno total. Así estuvo el Parque de Mayo desde las 19. Las familias y grupo de amigos coparon el lugar sin dejar espacio libre ni siquiera para caminar. Hasta los niños tuvieron que dejar de jugar a la pelota o de andar en monopatín porque hasta en los veredines había personas sentadas. Y apretujadas. Según el Comité de Operaciones Estratégicas (COE) a las 20.30 ya había en el predio más de 20.000 personas.

Los shows en el escenario continuaron y encendieron el entusiasmo del público. Aunque los espectadores ya no pudieron saltar ni bailar como al principio. No había espacio frente al escenario, así que demostraron su apoyo a las bandas con gritos y agitando los brazos. Y hasta esta forma de arengan se complicó con el paso de las horas, tras la llegada de más gente a disfrutar de la fiesta.

Pese a la multitud, todo transcurrió sin inconvenientes durante la jornada. Sólo hubo revuelo cuando llegó al Parque el gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, que recorrió el lugar para saludar a la gente. Tras ese momento, la gente volvió a sentarse en su lugar para seguir disfrutando de la actuación de las bandas locales que demostraron un gran profesionalismo.

Fotos: Daniel Arias – Diario de Cuyo.-