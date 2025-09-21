Lleno total. Así estuvo el Parque de Mayo desde las 19. Las familias y grupo de amigos coparon el lugar sin dejar espacio libre ni siquiera para caminar. Hasta los niños tuvieron que dejar de jugar a la pelota o de andar en monopatín porque hasta en los veredines había personas sentadas. Y apretujadas. Según el Comité de Operaciones Estratégicas (COE) a las 20.30 ya había en el predio más de 20.000 personas.
Los shows en el escenario continuaron y encendieron el entusiasmo del público. Aunque los espectadores ya no pudieron saltar ni bailar como al principio. No había espacio frente al escenario, así que demostraron su apoyo a las bandas con gritos y agitando los brazos. Y hasta esta forma de arengan se complicó con el paso de las horas, tras la llegada de más gente a disfrutar de la fiesta.
Pese a la multitud, todo transcurrió sin inconvenientes durante la jornada. Sólo hubo revuelo cuando llegó al Parque el gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, que recorrió el lugar para saludar a la gente. Tras ese momento, la gente volvió a sentarse en su lugar para seguir disfrutando de la actuación de las bandas locales que demostraron un gran profesionalismo.
Fotos: Daniel Arias – Diario de Cuyo.-