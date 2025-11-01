El Parque Ischigualasto tiene desde este sábado nuevos precios de entradas La administración del emblemático sitio informó los nuevos valores para ingresar desde este 1 de noviembre.

Este sábado 1 de noviembre el Parque Provincial Ischigualasto cuenta con nuevos precios para el ingreso. Se trata de una actualización de los valores por el comienzo del nuevo mes.

El Circuito Tradicional, tendrá los siguientes valores:

Entrada general para extranjeros: $55.000

Residentes argentinos: $38.000

Residentes sanjuaninos: $9.000

Jubilados y estudiantes nacionales: $10.000

Jubilados y estudiantes sanjuaninos: $8.000

El ingreso seguirá siendo gratuito para menores de 6 años, personas con discapacidad, residentes vallistos y excombatientes de Malvinas.

En cuanto a los circuitos alternativos, los precios quedarán fijados en $35.000 para los recorridos en bicicleta, Cerro Morado, Río Salado y Quebrada de la Peña, mientras que el circuito nocturno con luna llena costará $40.000.

Los vehículos turísticos también tendrán tarifas específicas: remises y taxis deberán abonar $10.000, y los minibuses o combis, $40.000.

Para los institutos educativos provinciales y nacionales, el ingreso será simbólico, con un valor de $1.000 por persona, mientras que la zona de acampe tendrá un canon de $9.000. El Museo Permanente de Dinosaurios, en tanto, seguirá siendo gratuito.